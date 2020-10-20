Ordu'da 16 kişiye yasa dışı bahisten ceza - Son Dakika

Ordu'da değişik suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan şahıslar sıkı bir çalışma ile tek tek yakalanıyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 12 kadına fuhuş yapmaktan ceza uygulandı

7 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 4 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 16 kişiye yasa dışı bahis oyunları oynamaktan, 4 kişiye havai fişek atmaktan, 20 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 kişi yapılan çalışmalar neticesinde yakalanırken 27'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU