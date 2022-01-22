Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali' - Son Dakika

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda, bu yıl 16'ncısı düzenlenen 'Çambaşı Kış Festivali' başladı. Yarın sona erecek festivalin ilk gününde off-road yarışı, ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'nin organize ettiği '16'ncı Çambaşı Kış Festivali' başladı. Festivalin ilk gününde kar heykel çalıştayı, köy seyirlik oyunları, halk oyunları gösterisi, kar güreşi ile off-road, amatör kızak ve kayak yarışları düzenlendi. Festivale katılanlara patates, turşu, pancar çorbası, çay ve kahve ikram edildi. Festivalin ilk gününe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, alandaki heykelleri yapan akademisyenler ile üniversite öğrencilerine teşekkür belgesi verdi. Festivalin dolu dolu geçeceğini söyleyen Başkan Güler, "Gerçek anlamda festival burası ve aynı zamanda herkes burada kendi kendini test edecek. Gücünü, kuvvetini, sportmenliğini ve doğayla olan bu tatlı mücadeleyi burada deneyecekler. Dolayısıyla ilgi çekici 2 gün yaşayacağız" dedi.