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Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali' - Son Dakika

Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'

22.01.2022 17:25
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda, bu yıl 16'ncısı düzenlenen 'Çambaşı Kış Festivali' başladı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda, bu yıl 16'ncısı düzenlenen 'Çambaşı Kış Festivali' başladı. Yarın sona erecek festivalin ilk gününde off-road yarışı, ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'nin organize ettiği '16'ncı Çambaşı Kış Festivali' başladı. Festivalin ilk gününde kar heykel çalıştayı, köy seyirlik oyunları, halk oyunları gösterisi, kar güreşi ile off-road, amatör kızak ve kayak yarışları düzenlendi. Festivale katılanlara patates, turşu, pancar çorbası, çay ve kahve ikram edildi. Festivalin ilk gününe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, alandaki heykelleri yapan akademisyenler ile üniversite öğrencilerine teşekkür belgesi verdi. Festivalin dolu dolu geçeceğini söyleyen Başkan Güler, "Gerçek anlamda festival burası ve aynı zamanda herkes burada kendi kendini test edecek. Gücünü, kuvvetini, sportmenliğini ve doğayla olan bu tatlı mücadeleyi burada deneyecekler. Dolayısıyla ilgi çekici 2 gün yaşayacağız" dedi.

Festival alanında off-road yarışını izleyenler ise heyecanlandıklarını söyledi. Yason Off-Road Yıkım ekibinden Gürcan Kontaş, "Yarışlarımıza 20 araç katıldı. Sivas, Tokat, Giresun ve Samsun'dan arkadaşlarımız geldi. Güzel bir etkinlik oldu. Bu soğuğa ve fırtınaya rağmen yarışlarımız devam etti. Yarışçı arkadaşlar pisti görmek istediler. Piste baktıklarında burada bir şey yok, dediler ama karda ve normal çamurdaki çok farklı. Karda tüm yarışmacılarımız zorlandı. Finiş noktasına araçların hızlı gelmesi gerekiyordu ancak hepsi karda takılı kaldı" dedi.Samsun Arama Kurtarma Off-Road Kulübü üyesi Ümran Kınık ise ilk kez yarışa katıldığını belirterek, "İlk defa yarışa katıldım. Hep görev almıştım. Bana göre off-road, kardeşliktir. Birbirine canınızı emanet ediyorsunuz. Bu kadar güzel bir organizasyonun içinde olmak çok mutlu edici. Herkese tavsiye ediyorum. Karda araba kullanmak iyi bir pilotaj gerektiriyor. Off-road, yolu olmayan demek. Diğer araçlar, her yere gidemezler ama biz istediğimiz her yere araçlarımızla gidebiliriz" diye konuştu. '16'ncı Çambaşı Kış Festivali', yarın konser ve meşaleli kayak gösterisi ile sona erecek.

Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
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Büyükşehir Belediyesi, Çambaşı Yaylası, Tragger, Kabadüz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali' - Son Dakika
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