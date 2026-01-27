Ordu'da 25 Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı - Son Dakika
3. Sayfa

Ordu'da 25 Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı

27.01.2026 15:23
Ordu'da yapılan operasyonlar sonucunda aranması bulunan 25 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 25 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 83 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 25 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ordu, Suç, Son Dakika

