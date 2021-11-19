Ordu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında alınan istihbarat üzerine bir adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 46 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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