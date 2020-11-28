Ordu'da 550 personel karla mücadelede görev alacak - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 27 bin 318 kilometrelik yol ağında 479 iş makinesi ve 550 personel ile karla mücadele edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediyenin meclis toplantı salonundaki karla mücadele toplantısında, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililerle bir araya geldi.

Güler, burada yaptığı konuşmada, tüm ekip ve ekipmanlarla çetin kış şartlarına hazır olduklarını, 19 ilçede hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kışı bir sorun olarak görmediklerini, tam aksine güzel bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini belirten Güler, daha önceden çok ciddi anlamda tedbirleri aldıklarını ifade etti.

İlçe merkezleri başta olmak üzere mahalle yollarının hiçbirinin kapalı kalmaması için sıkı bir çalışma yürüteceklerini vurgulayan Güler, "Tüm vatandaşlarımız için kışı zehir değil, tatlı şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda yeni aldığımız 95 iş makinesi dahil olmak üzere toplamda 479 iş makinesi ve 550 personel ile 19 ilçemizde görev başında olacağız." dedi.

Genel Sekreter Coşkun Alp, Ordu'yu 4 bölge olarak ele aldıklarını ve her bölgede sorumlu olan ekibin telefon numaralarının ilgili herkeste olduğunu aktardı.

Vatandaşlardan araçlarını kışa hazır hale getirmelerini isteyen Alp, yaşanabilecek sorunlarda ise 444 10 52 numaralı çağrı merkezini aramalarını istedi.