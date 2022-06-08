91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi - Son Dakika
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91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi

08.06.2022 20:44

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ineği ölen kadına yenisi hediye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ineği ölen kadına yenisi hediye edildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, geçen hafta Kökenli Mahallesi'nde gelini ve torunlarıyla yaşayan Fatma Güleç'i (91) ziyaret etti.

Tören, yaşlı kadının, pazarda süt ve süt ürünleri satarak geçimini sağladığını ancak ineğinin ölümü nedeniyle zor duruma düştüklerini anlatmasının ardından harekete geçti.

Başkan Aşkın Tören, Güleç'i yeniden ziyaret ederek, satın alınan ineği teslim etti.

İneğinin ölmesinin ardından zor günler geçirdiklerini, adeta yıkıldıklarını ifade eden Güleç, Tören'e teşekkür etti.

Tören, ineğin ölümünün Fatma Güleç'i sadece ekonomik değil, duygusal anlamda da yalnızlaştırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durumu bize kendisi o büyük güzel kalbiyle, hissiyatıyla ifade etti. Biz de, 'müsaade ederseniz o ala ineğini geri getiremeyiz ama onun yerini dolduracak, neredeyse aynı renkte bir inek sana bakalım, böyle bir katkıda bulunmak istiyoruz' dedik. Sağ olsunlar bu ricamızı kırmadılar ve bugün yeni ala ineğimizi Fatma ninemize getirdik, teslim ettik."

91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi
91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi
91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi
91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 91 yaşındaki kadına, ölen ineğinin yerine yenisi hediye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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