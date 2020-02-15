Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika

Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı (2)

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Örmeli Mahallesinde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesiyle ilgili bölgedeki incelemeler sürüyor. Akaryakıt istasyonundaki gazla ilgili firmanın teknik sorumlusu Necdet Sarıkaya gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tehlikeli durum olmadığını belirterek, 'Burada çökmeden dolayı ekiplerimiz ve müteahhit firmamızı yönlendirdik. Yer altı hattında azot gazıyla süpürdü, temizledik. Tamamen LPG'den arındırdık. Yer altı hattı şuan kayma bölümünde halen durmakta. Gaz olmadığından LPG hattının borusu şuanda güvendi. Tank düzgün, kontrollü bir şekilde çöktü. Şuanda bir tehlike arz etmiyor. Tehlike olma ihtimaline karşı yine yarına kadar güvenlik önlemleri alacağızö dedi.

EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Öte yandan itfaiye ve AFAD ekipleri, bölgedeki incelemelerini sürdürürken, ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yolda tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Alternatif yoldan ilçeye trafik ulaşımı sağlanırken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise, tekrar evlerine geri döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nedim KOVAN/ Çamas, ORDU (DHA)