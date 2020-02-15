Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika

Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı

6 saat önce

Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı (2)İNCELEMELER SÜRÜYOROrdu'nun Çamaş ilçesine bağlı Örmeli Mahallesinde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesiyle ilgili bölgedeki incelemeler sürüyor.

Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı (2)

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Örmeli Mahallesinde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesiyle ilgili bölgedeki incelemeler sürüyor. Akaryakıt istasyonundaki gazla ilgili firmanın teknik sorumlusu Necdet Sarıkaya gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tehlikeli durum olmadığını belirterek, 'Burada çökmeden dolayı ekiplerimiz ve müteahhit firmamızı yönlendirdik. Yer altı hattında azot gazıyla süpürdü, temizledik. Tamamen LPG'den arındırdık. Yer altı hattı şuan kayma bölümünde halen durmakta. Gaz olmadığından LPG hattının borusu şuanda güvendi. Tank düzgün, kontrollü bir şekilde çöktü. Şuanda bir tehlike arz etmiyor. Tehlike olma ihtimaline karşı yine yarına kadar güvenlik önlemleri alacağızö dedi.

EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Öte yandan itfaiye ve AFAD ekipleri, bölgedeki incelemelerini sürdürürken, ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yolda tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Alternatif yoldan ilçeye trafik ulaşımı sağlanırken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise, tekrar evlerine geri döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nedim KOVAN/ Çamas, ORDU (DHA)

Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı

akaryakıt istasyonu, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı! Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi 50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]