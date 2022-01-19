Ordu'da çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika

Ordu'da, çok sayıda makaron ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde 4 iş yeri ile 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 107 bin boş makaron, 15 bin 200 içi tütün dolu makaron, 1116 nargile tütünü ile 7 pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.