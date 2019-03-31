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Ordu'da, Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler Kazandı

2 saat önce

Ordu'da, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Hilmi Güler kazandıNedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Ordu'da, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, resmi olmayan sonuçlara göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 18 Eylül 2018'de AK Parti'li Enver Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına yine AK Parti'den Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş getirilmişti. Yerel seçimlerde Mehmet Hilmi Güler aday gösterilmişti. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin de seçimlerde ikinci oldu.

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

1949 yılında Ordu'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden master ve doktora derecelerini aldı. Türk Uçak Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) girdi. TUSAŞ Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgah ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında TÜBİTAK'a geçti. Araştırmacı olarak sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, yönetim kuruluna seçildi. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti'nin 'Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları' adlı çalışmayı hazırladı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60'ncı Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

AK Parti, Ordu, Mehmet Hilmi Güler, Güncel
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