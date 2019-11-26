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Ordu'da demir kapıya sıkışan karacayı itfaiye kurtardı
6 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde demir bahçe kapısına sıkışan karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde demir bahçe kapısına sıkışan karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Hamlık Mahallesi'ndeki bir evin bahçe kapısına sıkışan karacayı gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek karacayı sıkıştığı yerden çıkardı.
Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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