Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

04.07.2022 18:52

Ordu'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Ordu'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki plajda dün arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan aramanın ikinci gününde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığından oluşan 50 kişilik ekip görev aldı.

Ekipler, deniz kıyısı, denizden, havadan helikopter ve dron yardımıyla arama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu Akyaka'nın cesedi kıyıya yakın bölümde bulundu.

Ekiplerce kıyıya çıkartılan cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan aile yakınlarının büyük üzüntü yaşadıkları görüldü.

YORUMLAR
500
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 20:03:17. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement