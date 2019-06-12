Ordu'da dolu yağışı araçlara ve tarlalara zarar verdi
5 saat önce
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, araçlarda hasara yol açtı, tarlalardaki ürünlere zarar verdi.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
'nun Gürgentepe
ilçesinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, araçlarda hasara yol açtı, tarlalardaki ürünlere zarar verdi.
Ordu'nun Gürgentepe ilçesi ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerinde sağanak sonrası cevizden daha büyük dolu yağdı. Yağış nedeniyle meyve ağaçlarında, evlerin çatılarında, araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. Aniden bastıran dolu, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın yanında, tarlalardaki diğer ürünlerde de zarara yol açtı.
Vatandaşlar, yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle korku yaşadıklarını belirtirken, birçok araçların camlarının kırıldığını, kaportalarının büküldüğünü belirtti. - ORDU
Son Dakika! Rusya'dan S-400 açıklaması: Pozisyonumuzda değişiklik yok
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor