Ordu'da ev yangını
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:18 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İnkur
Mahallesi'nde Şaban Güney
'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangını söndürmeye çalıştıkları sırada dumandan hafif etkilenen Şaban ve kardeşi Mustafa Güney
'e sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.
İki odanın kullanılamaz duruma geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Meteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı İzledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kaldılar Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Seul'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yaktı