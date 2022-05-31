Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

31.05.2022 11:49
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Ordu'da 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Ordu'da 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine seyir halinde olan Veysel Fatih S. idaresindeki 52 ADB 234 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Alparslan G.'nin kullandığı 52 AN 133 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan 52 ADB 234 otomobil karşı istikamete geçerek, önce Murat Ç. yönetimindeki 52 AV 479 plakalı otomobile, sonra da Fırat D.'nin kullandığı 07 AIU 503 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı

Kaza sonucu sürücüler Veysel Fatih S., Fırat D. yaralandı, diğer otomobilin sürücüsü Murat Ç. ise ağır yaralandı. Kazada, Murat Ç.'nin oğlu Mecit Buhaç Ç. da ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Batın Ç. ve Yeşim Ç. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi olay yerine 112 Acil Servis, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücü ve diğer yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Kentte avukat olduğu öğrenilen Murat Ç. ile oğlu Mecit Buhaç Ç.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşım yaklaşık 1 buçuk saat farklı bir noktada sağlanırken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde Giresun istikametine giden Veysel Fatih S. idaresindeki 52 ADB 234 plakalı otomobilin, aynı istikamette seyir halinde olan Alparslan G. idaresindeki 52 AN 133 plakalı otomobil ile çarpışması, sonrasında karşı şeride geçerek diğer otomobillere vurarak takla atması görülüyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

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Kaynak: İHA

Otomobil, Fatih, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da feci zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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