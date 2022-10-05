Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 8 gram kubar esrar ve Türk Telekom 'a ait 1165 gram bakır kablo ele geçirildi.

Ordu 'da, fındık ve kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da fındık ve kablo hırsızlığı yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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