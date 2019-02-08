Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
47 dakika önce
Ordu-Giresun Havalimanında yapılması planlanan bazı uçak seferleri sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Ordu- Giresun
Havalimanında yapılması planlanan bazı uçak seferleri sis nedeniyle gerçekleştirilemedi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
(DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara
Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk
ve Sabiha Gökçen
Uluslararası havalimanlarından yapılması beklenen 5 sefer iptal edildi.
Sis nedeniyle bazı uçaklar da Samsun Çarşamba
Havalimanına yönlendirildi.
DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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