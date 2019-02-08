Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

47 dakika önce

Ordu-Giresun Havalimanında yapılması planlanan bazı uçak seferleri sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Ordu- Giresun Havalimanında yapılması planlanan bazı uçak seferleri sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından yapılması beklenen 5 sefer iptal edildi.

Sis nedeniyle bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.


DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Dhmi, Giresun, Ordu, Güncel
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