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Ordu'da heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi - Son Dakika

Ordu'da heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi

01.02.2022 13:42
Ordu'da heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde, yağmur ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.

Bazı evlerin hasar görmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Yılmaz Çakır ve Ayşe Güneş'e ait 2 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin, risk taşıyan 12 evle ilgili başlattığı teknik inceleme ise sürüyor.

İnkur Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldırım, gazetecilere, söz konusu mevkide son 1,5 ay içerisinde meydana gelen heyelanlarda 14 evin hasar gördüğünü söyledi.

Boşaltılan evlerin duvarlarında yarık ve açılmalar olduğunu belirten Yıldırım, "AFAD ekiplerimiz gidip geliyor, 12 ev ile ilgili teknik inceleme ve gözlem çalışması yürütüyor. Ayrıca evlerini boşaltan ailelere kira yardımı yapılıyor." dedi.

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İnkur, AFAD, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan nedeniyle 2 ev tahliye edildi - Son Dakika


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