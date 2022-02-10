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ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI - Son Dakika

ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI

10.02.2022 12:39

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde heyelan riski nedeniyle 36 kişinin tahliye edildiği 14 evin yıkımına başlandı.

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde heyelan riski nedeniyle 36 kişinin tahliye edildiği 14 evin yıkımına başlandı.

Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak yağış ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasarlar oluşturdu. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Bölgede heyelan riski üzerine 14 ev boşaltılırken, 36 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara kira yardımı yapılırken, heyelan riski taşıyan yapıların yıkımına başlandı.

Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Aralık ayında toprak hareketlenmeleri başlayan bölgede kar yağışlarıyla birlikte Şubat ayı başında ciddi hareketlenmeler meydana geldi. Kaymalar neticesinde hemen Valiliğimiz başkanlığında Büyükşehir Belediyemiz, ilçe kaymakamlığımız ve yerel yönetim olarak bizler gerekli önlemleri aldık. AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında bu evlerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilerek güvenli noktalara yerleştirilmiştir. Yapılan teknik çalışmalar neticesinde riskli yapıların yıkım çalışmalarına başladık" dedi.

'22 BİN TL KİRA YARDIMI'

Heyelandan etkilenen vatandaşlara yardımlar yapıldığını kaydeden Tavlı, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü üzerinden buradaki vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için hane başına 22 bin lira kira yardımının sağlanması için hızlıca işlemler başlatılmıştır. Yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız üzerinden hane başına hemşerilerimize üç bin beş yüz lira yardım yapılarak acil ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması için Valiliğimiz tarafından bölgede oluşturulacak alanda yeni konut yapımı çalışmalarına da başlandı" diye konuştu.

ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI
ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI

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Toprak Kayması, İnkur, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN 14 YAPININ YIKIMI BAŞLADI - Son Dakika


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