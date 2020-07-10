Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı - Son Dakika

Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 80 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 80 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı.

Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Korgan ilçesindeki 3 mahallede, 1939 yılında Erzurum'da yaşanan deprem sonrası küçük çaplı heyelanların başladığı belirtildi.

Bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle heyelanların her geçen yıl artarak devam ettiği aktarılan açıklamada, Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük arazinin günden güne kayarak, yerinden oynamaya başladığı vurgulandı.

Açıklamada, heyelanla birlikte toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan kara yolunda da yaşanan göçmeler ve heyelanlar sonrası yolun zaman zaman trafiğe kapandığı kaydedilerek, 70 kişinin tapulu arsasının bulunduğu alanda, sınır çizgilerinin de 3 yılda bir değişkenlik göstermeye başladığına işaret edildi.

Arazi etrafında bulunan ve Sülük Gölü olarak adlandırılan iki gölden kaynaklandığı belirlenen heyelanlar sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgede çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ilk olarak İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı botlarla göllerde derinlik ve suyun eğimine göre keşif çalışması yapıldığı anlatıldı.

"İnşallah bir ay içerisinde çözüme kavuşturacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman da yapılan zemin ve etüt keşifleri sonrası göllerdeki suyun belli bir seviyede tutularak, zemin kaymalarının engellenmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Sürekli heyelanların meydana gelmesi nedeniyle arazi sahiplerinin mülkiyetlerinin değiştiğini anlatan Şişman, "Etüt çalışmalarını yaptık. Drenaj çalışmalarına başlıyoruz. Toplam 23 mahalleye ulaşım sağlayan bir güzergah. Başka bir alternatif yol olmadığı için mutlaka çözülmesi gereken bir güzergah." ifadesini kulandı.

Şişman, bölgeye iki ay önce geldiklerinde Sülük Gölü çevresinde incelemelerde bulunduklarını da hatırlatarak, "Korgan'ı Tepealan ve mahallelere bağlayan yolda kayma olduğunu gördük. Altı su olduğu için 200-300 metrelik bir hat olduğu gibi kayıyordu. Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda ekiplerimizle birlikte çalışmalar yaptık. Daha önce DSİ ve Bakanlık ekipleri gelmiş çözülememiş. Heyelanlar artık o kadar ileri bir boyuta gelmiş ki bahçeler birbirine karışmaya başlamıştı. Çalışmaları başlattık. İnşallah bir ay içerisinde çözüme kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum, Korgan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:05:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da heyelanların meydana geldiği bölgede çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]