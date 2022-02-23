Ordu'da kamyonet hırsızlığı - Son Dakika
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Ordu'da kamyonet hırsızlığı

23.02.2022 00:58
Ordu'da kamyonet hırsızlığı

Ordu'nun Kumru ilçesinde, arızalı olduğu için oto elektrik tamircisi dükkanına bırakılan kamyonet, gece saatlerinde çalındı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, arızalı olduğu için oto elektrik tamircisi dükkanına bırakılan kamyonet, gece saatlerinde çalındı. Kamyonet, polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay Kumru ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Köroğlu şahsa ait 52 BP 589 plakalı kamyonet, ilçede faaliyet gösteren bir oto elektrik tamir dükkanına bırakıldı. İş yerinin önünde park halinde duran kamyonet, gece saatlerinde henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kamyonetin gece saat 01.30 sıralarında iş yerinin önünden çalındığı tespit edildi. Ekipler çalınan kamyoneti oto elektrik dükkanının 5 kilometre uzaklığındaki Derbent Mahallesinde park halinde buldu. Araçta herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edildi.

Öte yandan kamyonetin çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince yakalanan şahıs emniyete götürüldü. - ORDU

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Kamyonet, Polis, Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kamyonet hırsızlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da kamyonet hırsızlığı - Son Dakika
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