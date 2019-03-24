Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ordu'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özay Genç yönetimindeki kamyonet, kar yağışının etkili olduğu Doğu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile İskender Şensoy, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şensoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:21 Kaynak: AA

Ulubey, Ordu, Güncel
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