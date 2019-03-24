Ordu'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ulubey
ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özay Genç
yönetimindeki kamyonet, kar yağışının etkili olduğu Doğu Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile İskender
Şensoy, 112 Acil Servis
ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şensoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:21 Kaynak: AA
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