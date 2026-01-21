Ordu'da Karla Mücadele: 168 Hastaya Ulaşım Sağlandı - Son Dakika
Ordu'da Karla Mücadele: 168 Hastaya Ulaşım Sağlandı

21.01.2026 17:29
Ordu'daki karla mücadele ekipleri, 90 cm kar kalınlığıyla 168 hastaya ulaştı ve cenaze hizmeti verdi.

ORDU Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığın yer yer 90 santimetreye ulaşmasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son bir gün içerisinde 168 hastanın ulaşımını sağladı.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler, kapalı mahalle ve grup yolunu ulaşıma açarak hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlıyor. Bu kapsamda ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmayla son 1 günde 692 mahalleye müdahale edildi. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler, 168 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 58 kişinin yakınına da cenaze hizmeti verdi.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU - Kamera: ORDU,

Kaynak: DHA

