Son Dakika Haberleri: Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Son Dakika Güncel Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

6 saat önce

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü, System.String[]

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Kumanlar Mahallesi'nde ikamet eden ve evinin yakınındaki kuruyan ağacı, ağaç motoruyla kesmeye giden Selami Özdemir'den (60) uzun süre haber alamayan eşi Döndü Özdemir, bölgeye gitti.

Hayat arkadaşının üzerine devrilen ağacın altında hareketsiz yattığını gören Özdemir, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Selami Özdemir, Ulubey, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:10 Kaynak: AA
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