Ordu'da kışlık odunları çalınan Alişan dedenin imdadına yöre halkı yetişti - Son Dakika

Ordu'da kışlık odunları çalınan Alişan dedenin imdadına yöre halkı yetişti

21.10.2020 10:23
Ordu'da kışlık odunları çalınan Alişan dedenin imdadına yöre halkı yetişti, System.String[]

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, kış için topladığı odunlar evinin önünden çalınan 85 yaşındaki Alişan Göktepe'nin yardımına yöre halkı koştu.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, kış için topladığı odunlar evinin önünden çalınan 85 yaşındaki Alişan Göktepe'nin yardımına yöre halkı koştu.

İlçenin Akören Mahallesi'nde yaşayan Alişan Göktepe'nin kışın sobada kullanmak üzere kendi imkanlarıyla hazırladığı yakacak odunlar, geçen hafta evinin önünden kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Durumun anlaşılması üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri odunları çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bu sırada bazı vatandaşlar tarafından Alişan Göktepe'nin yaşadığı bu durum, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada Göktepe'nin mağduriyetini gören bazı yöre sakinleri, duruma kayıtsız kalmayarak odun temin etmeye karar verdi.

Birçok vatandaş tarafından tarım aracı olarak bilinen pat pata yüklenen odunlar Göktepe'ye teslim edildi.

Alişan Göktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışa hazırlık için getirdiği odunlarının evinin önünden bir gecede çalındığını ve bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Kimseden şüphelenmediğini ancak konuyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Göktepe, "Ben yine kendilerine bunu helal ediyorum. Ama bunca emeklerim boşa gitti." dedi.

Hırsızların kalın odunların tamamını götürdüğünü, kendisine ise ince dal odunları bıraktığını kaydeden Göktepe, bu odunların ise kendisine yeterli olmayacağını belirtti.

Bu durumunu öğrenen bazı komşularının ve mahalle sakinlerinin odun getirerek kendisine teslim ettiğini anlatan Göktepe, çok mutlu olduğunu aktardı.

Göktepe'nin eşi Emine Göktepe de, odunlarının çalınmasının ardından çok üzüldüklerini, emeklerini çalanları ise Allah'a havale ettiğini dile getirdi.

Mahalle muhtarı Cevat Şanlı ise mahallede ilk defa böyle bir olay olduğunu ifade ederek, "Burada hiç olmayacak bir iş olmuş. Ama biz dedemizi odunsuz asla bırakmayız. Biz kendisinin her türlü sıkıntısını karşılarız. Şu anda kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor. İnşallah kısa sürede konuyu aydınlatacağız." diye konuştu.

Gürgentepe, Göktepe, Alişan, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da kışlık odunları çalınan Alişan dedenin imdadına yöre halkı yetişti - Son Dakika

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