Ordu'da köpek yavrusuna çarpan otomobilin sürücüsüne para cezası verildi - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde köpek yavrusuna çarparak yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsüne idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samur Mahallesi Tekkiraz Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın bir köpeğe çarparak yaralanmasına sebep olması üzerine Kumru Kaymakamlığınca inceleme başlatıldığı belirtildi.

İnceleme sonucu köpek yavrusuna çarpan araç ve şoförünün tespit edildiği vurgulanan açıklamada, sürücüye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralı köpek yavrusunun Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne götürülerek tedavi altına alındığı kaydedildi.