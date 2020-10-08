Ordu'da mandacılık canlandırılıyor - Son Dakika

Ordu'da mandacılık canlandırılıyor

08.10.2020 16:32
Ordu'da mandacılık canlandırılıyor, System.String[]

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve et-süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni bir uygulamaya daha imza attı.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve et-süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni bir uygulamaya daha imza attı.

2019 yılında 330 koyun, 4.000 kaz dağıtımı gerçekleştiren, süt evleri açan, üreticiler için seralar kuran, onbinlerce üreticiye fide dağıtan, arı sütü üretimini başlatarak alanında önemli bir boşluğu dolduran Başkan Güler, unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini canlandırıyor. Bu amaçla Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında manda yetiştiriciliği kültür alt yapısı olan ve Ordu ilinde en yoğun manda yetiştiriciliğinin yapıldığı 2 ilçe konumunda bulunan Mesudiye ve Aybastı ilçelerinde 16 yetiştiriciye 2'şer adet anaç damızlık ve 2'şer adet malak (manda yavrusu) olmak üzere toplamda 64 baş manda, Aybastı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen tören ile çiftçilere dağıtıldı.

"Ordu kendi kendine yeten bir il olacak"

Dağıtılan her bir mandanın kalkınmaya ve geçime önemli bir kaynak olacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, insan hayatı için gıdanın çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Güler, şöyle konuştu: "Gıdanında temeli hayvancılık ve tarımdan geçiyor. Bunları yapmak için de Allah bize bereketli topraklar vermiş. Biz de bu sebeple bugün burada toplamda 64 adet mandayı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu mandalarımızdan dişi olanları ise gebe yani kısa bir süre sonra çoğalacaklar. Bu da çiftçilerimiz için bir avantaj olacak. Dağıtımını yapacağımız mandalarımızla yeni bir sahada üstünlük kazanmış olacağız. Mandalarımızı vatandaşlarımıza dağıttığımızdan itibaren onları sağabilecekler. Onların etinden sütünden fazlasıyla faydalanabileceğiz. Mandalarımız geçim ve kalkınma için önemli bir kaynak olacak. Turizm, kalkınma ve yaşam gıdasız olmaz. Hayvancılık ve tarım bereketi bol bir alan olduğu için bunlara son derece önem veriyoruz. Ordu kendi kendine yeten bir il olmasını istiyoruz. Bunun içinde model olacak çalışmaları şehrimizde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Tarım ve hayvancılıkta şanslıyız"

Yapılan çalışmalar için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini sunan Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Ordu olarak tarım ve hayvancılıkta çok şanslıyız çünkü, çok saygıdeğer büyüğümüz Dr. Mehmet Hilmi Güler her alanda olduğu göreve gibi geldiği günden beri tarım alanında önemli projelere imza attı. Tüm üreticilerimiz adına Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Destekleri boşa çıkarmayacağız"

Manda yetiştiricisi Hasan Aksoy, "Yıllardır manda yetiştiriciliği yapıyoruz. Her işin olduğu gibi bu işin de zor yanları var. Atalarımız emek olmadan yemek olmaz demiş. Biz buna inanıyoruz, çok çalışıyor ve üretiyoruz. Bu üretim sırasında bizden desteklerini esirgemeyen Sn. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız göreve başladığı günden bu yana tarıma çok önem veriyor ve bu alanda güzel projeler gerçekleştiriyor. Bizler de üreticiler olarak Sayın Bakanımızın desteklerini boşa çıkartmamak için elimizden gelenin fazlasını yapmak ve memleketin üretimine katkıda bulunmak için çalışmaya söz veriyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu'da mandacılık canlandırılıyor
Ordu'da mandacılık canlandırılıyor
Ordu'da mandacılık canlandırılıyor
Ordu'da mandacılık canlandırılıyor
Ordu'da mandacılık canlandırılıyor
Ordu'da mandacılık canlandırılıyor

Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Yaylası, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da mandacılık canlandırılıyor - Son Dakika Ekonomi

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