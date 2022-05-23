Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı

23.05.2022 21:32
Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölköy'den Altınordu ilçesine yolcu taşıyan Ali Canlı yönetimindeki 52 M 9032 plakalı minibüs, Akpınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 yolcu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu'da başladı Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu'da başladı
Kaynak: AA

Minibüs, Fındık, Gölköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da minibüsün fındık bahçesine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement