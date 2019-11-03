Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti
6 saat önce
Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.
Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5'inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.
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