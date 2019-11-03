Son Dakika Haberleri: Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti
Son Dakika Güncel Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti

Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti

6 saat önce

Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.

Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti, System.String[]

Road kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5'inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar bir birleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da  heyecan dolu anlar yaşadı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
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