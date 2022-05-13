Ordu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Ordu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

13.05.2022 14:19
Ordu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde öğrencilere yönelik Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde öğrencilere yönelik Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Kabadüz Merkez İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde oluşturulan trafik güvenliği eğitimi pistinde çocuklara yaya geçidi ve kavşaklarda nasıl hareket edilmesi gerektiği, trafik levhalarının ne anlama geldiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Polisler tarafından verilen eğitimde öğrenciler, bisiklet kullanımına yönelik de bilgilendirildi.

Kaymakam Yasin Şahin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda trafik güvenliği konusunda çok güzel adımlar attıklarını söyledi.

Okulun bahçesinde çizdikleri trafik pistiyle öncelikle ilk ve ortaokul öğrencilerine beden eğitimi derslerinde bisiklet sürüş tekniğinin öğretildiğini anlatan Şahin, Polis Haftası'nda olduğu gibi Trafik Haftası'nda da aynı etkinliğin yapıldığını aktardı.

Şahin, eğitimlerde incinebilir yol kullanıcılarına odaklandıklarını vurgulayarak, "İlköğretim ve ortaöğretim diye başladık ama okul öncesine de bu eğitimi vermeye karar verdik. Akülü araçlarla bu pistte trafik güvenliği eğitimine yönelik çocuklarımıza daha okul öncesi çağda bunu aşılamak istiyoruz. Ana amacımız gençlerimizin, çocuklarımızın bu noktada bir trafik kültürüne, bu bilince sahip olmaları." dedi.

Belediye Başkanı Yener Kaya ise çocukların bilinçli şekilde trafik konusunda eğitildiğini belirterek, "Çocuklarımıza tek tek soruyorum. Sürekli de okulun bahçesinde pist olduğu için o eğitimi ne kadar aldıklarını gördüm. Bazı benim bilmediklerimi de onlar söyleyebiliyorlar. İçişleri Bakanımıza ve Kaymakamımıza bu çalışma için ilçem adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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