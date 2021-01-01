Son dakika: Ordu'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Son dakika: Ordu'da ormanlık alanda yangın

01.01.2021 15:47
Son dakika: Ordu'da ormanlık alanda yangın, System.String[]

Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşdoğan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alandan, dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgarın ve kuruyan gazellerinde etkisiyle kısa sürede şiddetini arttıran yangının, daha da büyümemesi için vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar bölgede çalışma başlattı. - ORDU

Son dakika: Ordu'da ormanlık alanda yangın
Son dakika: Ordu'da ormanlık alanda yangın

İtfaiye, Yangın, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ordu'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika


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