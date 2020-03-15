Ordu'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde Selim Ç. (34) idaresindeki 53 LM 396 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Yaklaşık 50 metreden dereye uçan otomobilde sürücü ile birlikte eşi Hülya Ç. (31), çocukları Berat Ç. (10) ve Hiranur Ç. (6) yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU