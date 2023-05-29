Seçim kutlamalarında İYİ Parti üyesi Erhan Kurt'u öldüren zanlı tutuklandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde seçim kutlamaları sırasında İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Erhan Kurt ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Erhan Kurt kalbinden bıçaklandı.

GİRESUN'DA YAKALANDILAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu'daki özel bir hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen E.K. ile yanında bulunan S.Ç. ve R.S., emniyet ekipleri tarafından Giresun'un Bulancak ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, R.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.