Seçim kutlamalarında İYİ Parti üyesi Erhan Kurt'u öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Seçim kutlamalarında İYİ Parti üyesi Erhan Kurt'u öldüren zanlı tutuklandı

Seçim kutlamalarında İYİ Parti üyesi Erhan Kurt'u öldüren zanlı tutuklandı

29.05.2023 23:21

Ordu'da seçim kutlamaları esnasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne sebep olan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüphelilerin biri adli kontrol şartıyla; diğeri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde seçim kutlamaları sırasında İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünde meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Erhan Kurt ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Erhan Kurt kalbinden bıçaklandı.

GİRESUN'DA YAKALANDILAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu'daki özel bir hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen E.K. ile yanında bulunan S.Ç. ve R.S., emniyet ekipleri tarafından Giresun'un Bulancak ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, R.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Erhan Kurt, Hisarcık, Gülyalı, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim kutlamalarında İYİ Parti üyesi Erhan Kurt'u öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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