Son Dakika Haberleri: Ordu'da seyahat acenteleri buluştu
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Ordu'da seyahat acenteleri buluştu

58 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ordu'da seyahat acenteleri ile bir araya geldi.

Ordu'da seyahat acenteleri buluştu, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ordu'da seyahat acenteleri ile bir araya geldi.

Bağlıkaya, Karadeniz programı kapsamında, Altınordu ilçesindeki bir restoranda, kentteki seyahat acenteleri temsilcileriyle buluştu.

TÜRSAB'ın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bağlıkaya, turizm çalışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Seyahat acenteleri temsilcileri ise sektöre ilişkin sorunlarını dile getirdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Karadeniz, Bağlıkaya, Ordu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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