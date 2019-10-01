Ordu'da seyahat acenteleri buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ordu'da seyahat acenteleri ile bir araya geldi.

Bağlıkaya, Karadeniz programı kapsamında, Altınordu ilçesindeki bir restoranda, kentteki seyahat acenteleri temsilcileriyle buluştu.

TÜRSAB'ın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bağlıkaya, turizm çalışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Seyahat acenteleri temsilcileri ise sektöre ilişkin sorunlarını dile getirdi.