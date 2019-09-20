Son Dakika Haberleri: Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı
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Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Kabataş ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Kabataş ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Selahattin Aydın idaresindeki odun yüklü tarım aracı, Gülbahçe Mahallesi'nde kontrolde çıkarak devrildi.

Yaralanan Selahattin Aydın ile araçtaki eşi Gülen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kabataş, Aydın, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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