Ordu'da, tepki çeken barınakla ilgili inceleme başlatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki barınakta, yağış nedeniyle köpeklerin bacaklarına kadar su dolu alanda kaldığı görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumlular hakkında inceleme başlattı. Belediye Başkanı Hilmi Güler, Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak dedi.

Ordu'da dün yağış etkili olurken, Ünye ilçesinde barınakta köpeklerin bulunduğu tel örgülü alanlar da su doldu. Barınaklardan birinde köpeklerin bacaklarına kadar dolan suyu gören bir kişi, bu durumu cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisini topladı. Barınaktaki hayvanlara iyi bakılmadığı iddiası sosyal medyada yayılınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, konuyla ilgili inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın da barınağa giderek incelemelerde bulundu. Barınak şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.

'SORUMLULAR GEREKEN CEZAYI ALACAK'

Tepki çeken görüntülere ilişkin açıklamada yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kusuru olan kim varsa gereken cezayı alacağını belirterek, Sosyal medyada bugün yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak. Bu iş bir şov meselesi değil, vicdan meselesidir dedi.