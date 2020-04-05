Ordu'da TIR devrildi, sebzeler yola saçıldı - Son Dakika

Yola saçılan sebzeler vatandaşlar ve görevliler tarafından toplanarak bir kenarda toplandı. Polis ekipleri vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyararak, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun 'dan Trabzon 'a sebze taşıyan Hasan Okur yönetimindeki 55 E 2988 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Dorsede yüklü tonlarca sebze yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Hasan Okur, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç