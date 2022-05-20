Ordu'da, "Uluslararası Matematik ve Mühendislik Bilimleri" sempozyumu başladı

Ordu'da düzenlenen, "6. Uluslararası Matematik ve Mühendislik Bilimleri" konulu sempozyum başladı.

Ordu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Yerleşkesindeki Ceren Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Akdoğan, bilimsel araştırmalar ve uğraşların sadece o kişiyle ilgili bir boyut değil, tüm insanlığı ilgilendiren ve evrensel katkıları olan uğraşlar olduğunu belirtti.

Bilim insanlarının, insanlığın gelişimi için çok önemli keşifler ortaya koyduğuna işaret eden Akdoğan, şu değerlendirmede bulundu.

"Bizlerin de hem sağlıkta hem fen ve teknolojide hem de sosyal bilimler alanında üniversitelerimiz ve Türkiye olarak elimizden gelen çabayı ortaya koymamız gerekir. Çocuklarımıza matematiği, dili ve dinimizi, ahlaki değerlerimizi çok iyi kavrattığımızda önemli başarılar bizi bekliyor demektir. Bir insan matematik bilmiyorsa, kendi dilini bilmiyorsa, değerlerini bilmiyorsa o insan kendi aklını çok iyi kullanamaz. Bizlerin özgür bireyler olması noktasında bilim bizim yolumuzu açar, bilim bizi güçlendirir, bilgi bizi özgürleştirir. Güç ise bilgi, yetişmiş insan, bilim, teknik, fen ile olur. Güç, çalışma ile elde edilir."

Eğitim Fakültesince organize edilen sempozyum 22 Mayıs'ta sona erecek.