Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

30.01.2026 14:49
Ordu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişiden 12'si tutuklandı, 89 hap ve uyuşturucu ele geçirildi.

ORDU'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ocak'ta Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda; 89 sentetik hap, 16,8 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar ve 2 ecstasy hap ele geçirildi. 14 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Ordu, Suç

