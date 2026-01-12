Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama

Ordu'da durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu madde çıkan yolcu gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptığı ortak çalışmalar kapsamında, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste F.S.Ç. isimli şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 114,25 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçu ile gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU