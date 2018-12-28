Son Dakika Haberleri: Ordu'da Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Ordu'da Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

1 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kentte havaların soğumasından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince il genelinde programlı bir şekilde devam ediyor.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, Ulubey ilçesi Sayacabaşı mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının artması ile birlikte yaklaşık 70 santimetreye ulaşan kar nedeniyle orta kesimde yemleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Bu yemleme çalışmalarını yaparken özellikle kanatlı hayvanların yemlenmesi ile ilgili ilk etapta kanatlı yemlenmesine başladık" diyen Hıdır, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili yemleme çalışmalarımızı bölgemizde dört ekip halinde arttırarak sürdürüyoruz. İki gündür yaklaşık 5 tona yakın yemleme yapıyoruz. Şehirlerimizde özellikle sokak hayvanları ve kanatlılar için yine vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, pencere kenarlarına, park bahçelere de yem bırakarak, sokak hayvanlarını, kedileri, köpekleri yemlemesini bekliyoruz, duyarlı olunmasını istiyoruz. Şu anda zor durumda olan serçe, güvercin, kara tavuk, öter ardıç gibi zor durumda olan çalılıklardaki hayvanlara yemleme yapıyoruz. Devamında ise yırtıcılarla ilgili yemleme çalışmalarımızı yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:17 Kaynak: AA

Ali Hıdır, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Güncel
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