Son Dakika Haberleri: Ordu'da yılın Ahisi terzi Mustafa Şen oldu
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Ordu'da yılın Ahisi terzi Mustafa Şen oldu

1 saat önce

Ordu'da yılın Ahisi Fatsa ilçesinden Giyim Eşyaları Odası Üyesi Terzi Mustafa Şen oldu.

Ordu'da yılın Ahisi terzi Mustafa Şen oldu, System.String[]

Ordu'da yılın Ahisi Fatsa ilçesinden Giyim Eşyaları Odası Üyesi Terzi Mustafa Şen oldu.


Yılın il Ahisi seçilen yıllardır terzilik mesleğini yapan ve birçok dalda başarılı işlere imza atan terzi Mustafa Şen'i tebrik eden Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, "18 Eylül tarihinde Altınordu ilçemizde kutlanacak Ahilik Haftası kutlamalarına tüm esnaflarımızı davet ediyorum. Odamızın üyesi Mustafa Şen'in seçilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yöntemin simgesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.


Paşalıoğlu, "Fatsa ilçemizden seçilen Terzi Mustafa Şen amcamızı tebrik ediyor, yeni nesile de örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Mustafa Şen, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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