Ordu'da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor - Son Dakika

ORDU Valiliği, kentteki üniversiteleri kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunlar için girişimde bulundu. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan üniversite öğrencileri, valiliğin kiraladığı otellerde misafir ediliyor.

Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki işlemleri süren ve kiralık ev bulamayan öğrencileri otellerde misafir ediyor. Eğitim için kente gelen ve kalacak yeri olmayan öğrenciler, valiliğe başvurarak, otellerde misafir edilmeye başlandı. Vali Tuncay Sonel, kalacak yeri olmayan öğrencilerin geçici süre otellerde konuk edileceğini belirterek, " Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" dedi.