Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü

6 saat önce

Ordu Valiliği, 11 ilçede 22 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının söndürüldüğünü bildirdi.

Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü, System.String[]

Ordu Valiliği, 11 ilçede 22 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının söndürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde etkili olacağı belirtilen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı ilgili kurumlar ve vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Dün il genelinde sabah saatlerinde başlayan aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 ilçede 22 farklı noktada örtü ve orman yangını meydana geldiği ifade edilen açıklamada, yangınların Valilik koordinasyonunda yürütülen müdahale ve söndürme çalışmaları neticesinde yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlar zarar görmeden söndürüldüğü kaydedildi.

İl genelinde halihazırda devam eden örtü veya orman yangını olmadığına işaret edilen açıklamada, meydana gelen yangınların olumsuz hava koşullarında vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha ortaya çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, gece saatlerine kadar hava şartlarının olumsuz olacağı değerlendirildiğinden örtü ve orman yangını, ev yangını, soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Valimiz Seddar Yavuz tarafından Whatsapp'ta oluşturulan Afet Haberleşme Grubu'ndan anlık bilgi paylaşımı yapılmakta, verilen emir ve talimatlarla kısa sürede olaylara müdahale edilmektedir."

Ordu Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı
İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!

Son Dakika Haberleri
20:36 Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
20:36 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika
20:36 Irak'ta protestocuların talebi "yeni seçim yasası" meclisten geçti - Son Dakika
20:35 Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı - Son Dakika
20:34 Tufanbeyli ilçesindeki okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:36:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'daki örtü ve orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]