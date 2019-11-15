Son Dakika Haberleri: Ordu'daki örtü yangınlarında 70 dönümlük alan zarar gördü
Son Dakika Güncel Ordu'daki örtü yangınlarında 70 dönümlük alan zarar gördü - Son Dakika

Ordu'daki örtü yangınlarında 70 dönümlük alan zarar gördü

6 saat önce

Ordu'nun bazı ilçelerinde çıkan örtü yangınlarında yaklaşık 70 dönümlük alan zarar gördü.

Ordu'daki örtü yangınlarında 70 dönümlük alan zarar gördü, System.String[]

Ordu'nun bazı ilçelerinde çıkan örtü yangınlarında yaklaşık 70 dönümlük alan zarar gördü.

Korgan, Kumru, Gürgentepe, Çamaş, Çaybaşı ve Ünye ilçelerinde dün akşam ve gece saatlerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınlar, itfaiye ile Orman işletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol atına alındı.

Korgan'da yaklaşık 7, Kumru'da 1, Gürgentepe'de 30, Çamaş'ta 15, Çaybaşı 10 ve Ünye'de 7 dönümlük alan zarar gördü. Akkuş ilçesinde ise dün çıkan örtü yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yangınlara ilişkin İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl başkanlığında acil kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ilçelerdeki yangınların kısa sürede kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Ormanlık alana girmekte güçlük çekilmesi nedeniyle Gürgentepe'deki yangını söndürme çalışmaları uzun sürdü. 3 itfaiye, bir orman aracı, bir su tankı, iki iş makinesi ve 42 personelle olay yerinde çalışma yürütüldü. Yangını kısmen kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır"

Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, mangal, sigara, temizlik amacı ile yakılan ateş ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla anız, bahçe, tarla, orman yangınlarında artış olması ihtimalinin arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temizlik amaçlı yakılan ateş doğaya büyük zararlar vermekte, kontrol altına alınamaması sebebiyle de büyük yangınlara neden olmaktadır. Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Piknik ve gezi alanlarına çöp atılmamalı, kolay alevlenici, güneş ışınlarını yansıtıcı malzemeler bırakılmamalıdır. Seyir halindeki araçlardan sigara ve benzeri maddeler atılmamalıdır."

Gürgentepe, İtfaiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek
(Özel) 'Öldü' diye ihbar edilen yaşlı adam felç geçirmiş halde bulundu Kocası, kendisiyle barışmak için çatıya çıkan kadını "Beni aldattın" diyerek reddetti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yarakandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:50:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'daki örtü yangınlarında 70 dönümlük alan zarar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]