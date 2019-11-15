Ordu'daki örtü yangınlarında 70 dönümlük alan zarar gördü

Ordu'nun bazı ilçelerinde çıkan örtü yangınlarında yaklaşık 70 dönümlük alan zarar gördü.

Korgan, Kumru, Gürgentepe, Çamaş, Çaybaşı ve Ünye ilçelerinde dün akşam ve gece saatlerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınlar, itfaiye ile Orman işletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol atına alındı.

Korgan'da yaklaşık 7, Kumru'da 1, Gürgentepe'de 30, Çamaş'ta 15, Çaybaşı 10 ve Ünye'de 7 dönümlük alan zarar gördü. Akkuş ilçesinde ise dün çıkan örtü yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yangınlara ilişkin İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl başkanlığında acil kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ilçelerdeki yangınların kısa sürede kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Ormanlık alana girmekte güçlük çekilmesi nedeniyle Gürgentepe'deki yangını söndürme çalışmaları uzun sürdü. 3 itfaiye, bir orman aracı, bir su tankı, iki iş makinesi ve 42 personelle olay yerinde çalışma yürütüldü. Yangını kısmen kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır"

Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, mangal, sigara, temizlik amacı ile yakılan ateş ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla anız, bahçe, tarla, orman yangınlarında artış olması ihtimalinin arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temizlik amaçlı yakılan ateş doğaya büyük zararlar vermekte, kontrol altına alınamaması sebebiyle de büyük yangınlara neden olmaktadır. Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Piknik ve gezi alanlarına çöp atılmamalı, kolay alevlenici, güneş ışınlarını yansıtıcı malzemeler bırakılmamalıdır. Seyir halindeki araçlardan sigara ve benzeri maddeler atılmamalıdır."