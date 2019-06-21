Ordu'daki sağanak

Ordu Valiliği
, kentte etkili olan sağanağın çok az sayıda konut ve iş yerinde su baskınlarına, altyapı ve yollarda hasara yol açtığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede son dört gündür devam eden kuvvetli sağanağın kentin iç kesimlerindeki ilçelerde etkili olduğu anımsatıldı.
Yağışların çok az sayıda konut ve iş yerinde su baskınlarına, altyapı ve yollarda hasarlara yol açtığı aktarılan açıklamada, kuvvetli sağanağın bazı ilçelerde metrekareye 77 kilogramı bulduğu kaydedildi. Aybastı
ilçesinde muhtelif mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan suların yolların bozulmasına neden olduğu işaret edilen açıklamada, Çamaş
'ta ise Kestaneyokuşu, Sarıyakup, Burhangüneyi, Sakargeriş, Akpınar
mahalle yollarının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, Çatalpınar
'da da bazı mahalle yollarının zarar gördüğü, iki konutta su baskını
meydana geldiği ve 4 konutun çevresinde de kısmi hasarlar oluştuğu belirtilerek, "Fatsa
ilçesi Kösebucağı
, Hatipli
, Yavaş, Ilıca
, Kayaköy
, Büyükkoç, Duayeri, Örencik
ve Beyceli mahalle yolları zarar görmüştür. Gölköy
ilçesinde Sarıca, Kuşluvan, Karagöz, ve İçyaka mahalle yollarında kısmi bozulmalar olmuştur. Kabadüz
İlçesinde Dişkaya, Özlükent, Yeşilyurt
, Gelinkaya
ve Harami mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan sular, yolların muhtelif noktalarına zarar vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu. Kabataş
'ta mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan suların, yolların muhtelif noktalarına zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Korgan
ilçesinde Tepealan
bağlantı yolunda muhtelif yerlerde meydana gelen küçük çaplı heyelanlar oluşmuş, Tepealan bağlantı yolu ile Korgan ilçesi Yazıcı-Çamlı-Çiftlik-Çatalpınar bağlantı yolunda derin kanallar oluşmuştur. Bağlantı yolunda yetersiz gelen beton borular açılarak su tahliyeleri sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Kumru
ilçesi Fizme
, Kurtuluş ve Yukarıdamlalı
mahallelerinde muhtelif yerlerdeki yollarda bozulmalar meydana geldiği aktarılarak, "Mesudiye
ilçesi Merkez
Mahalle başta olmak üzere Çukuralan, Hamzalı
, Pınarlı
, Güvenli, Çiftlik, Sarıca, Arıcılar, Üçyol
, Darıcabaşı mahallelerindeki yollar kısmi zarar görmüştür. Ulubey
ilçesi Ören, Yukarıkızılen, Belenyurt, Uzunmahmut, Sayaca, Hocaoğlu ve Çağlayan
mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan sular, yolların muhtelif noktalarına zarar vermiştir." açıklamasında bulunuldu.
Yollarda ve altyapılarda meydana gelen hasarlara, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerce müdahale edildiği işaret edilen açıklamada, valilikçe yapılan uyarılar ve ilgili kurumlarca alınan tedbirler sonucu sağanaktan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.