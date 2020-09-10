Ordu'daki şiddetli yağış - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Altınordu ilçesindeki şiddetli yağışın ardından yaşanan sorunların giderildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede dün metrekareye düşen 81 kilogram yağışın kısa süre etkili olduğu belirtildi.

Belediye ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekiplerinin yağış sonrası seferber olduğu aktarılan açıklamada, yağışın izlerinin yapılan hummalı çalışmalarla sabaha kadar silindiği vurgulandı.

Genel Sekreter Coşkun Alp'in esnafın sorunlarını dinlediği ve teknik ekiple sorunun kaynağını yerinde gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, Alp'in şu değerlendirmesine yer verildi:

"Fındık Deresi'nin membasında inceleme yaptık. Burada 2x2 baks kullanılmış. Buradaki toprak ve benzeri maddeleri kaldıracağız. Bir an evvel asfaltlayıp yeşile döndürerek buradan belli malzemenin geçişini önlemiş olacağız. Caddelerdeki hatlar eski, 200'lük yağmur suyu hatları ve yetersiz. Kömürcüler Sokağına Boztepe'den gelen yağmur suları mağduriyete neden oluyor. Mağduriyetleri gidermek adına alt yapıyı yenileyeceğiz. 200'lük hatları 600'lük hatlarla değiştireceğiz. Hamam Deresi'nin de aksaklık yapan bir bölümü var ve orayı da kaldıracağız. Hamamın yanından başlayıp belediyenin önünden denize dökülen derenin bakslarının kapalı olması da sıkıntılar yarattı. Onu da açacağız. Şehrimizde benzer ölçekte bir yağış yaşandığında aynı tabloları yaşamamak için gerekli çalışmaları yapacağız. İlimizde rahat, huzurlu bir şekilde hayat sürdürülmesini sağlayacağız."