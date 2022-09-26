Ordu'da bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin şüpheli tutuklandı

26.09.2022 17:56
Ordu'da bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir kişinin baltayla öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir kişinin baltayla öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıkmusa Mahallesi'nde 74 yaşındaki Kemal Erdem, 19 Eylül'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kesici bir cisimle başına vurularak öldürüldü.

Faili meçhul cinayetin aydınlatılması amacıyla JASAT, istihbarat unsuru, olay yeri inceleme ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip görevlendirildi.

Yapılan detaylı araştırmalar, alan çalışmaları ve soruşturma sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen İ.Ö. (68) gözaltına alındı.

Ekipler tarafından şüphelinin suçta kullandığı nacak adı verilen küçük balta ele geçirildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu'da Toplanacak CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ordu'da Toplanacak Son dakika haber | Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 48 gözaltı Son dakika haber | Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 48 gözaltı
Kaynak: AA

Mesudiye, Jandarma, Eylül, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:56:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement