Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı - Son Dakika

Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut'un 29 Ekim'de yaptığı konuşmadan dolayı görevden alındığı öne sürülmüştü. Hatta CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Akbulut'un Atatürkçü ve idealist bir kişiliğe sahip olduğu için görevden alınıp soruşturma açıldığını iddia etmişti.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Korgan Kaymakamı'nın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberlere yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

"GÖREVİN SORUMLULUĞU İLE BAĞDAŞMAYACAK TUTUMLAR NEDENİYLE UZAKLAŞTIRILDI"

Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin, söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir."

Öte yandan Miraç Akbulut, 30 Ağustos 2021 tarihinde Korgan Kaymakamı olarak görevine başlamıştı.