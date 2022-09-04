Ordu'da fındık üreticilerine yağış uyarısı - Son Dakika
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Ordu'da fındık üreticilerine yağış uyarısı

04.09.2022 17:42
Ordu'da fındık üreticilerine yağış uyarısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık üreticilerine yönelik şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık üreticilerine yönelik şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu.

Vali Sonel, yazılı açıklamasında, meteorolojinin Ordu için turuncu uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Pazartesi ve salı günü Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanağın beklendiğini belirten Sonel, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı geldi. Şiddetli yağışla birlikte sel, su baskını ve heyelan riskine karşına çok tedbirli olmalıyız. Harmandaki fındıklarımıza dikkat edelim, emekleriniz zayi olmasın." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış nedeniyle olabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulundu.

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Kaynak: AA

Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da fındık üreticilerine yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da fındık üreticilerine yağış uyarısı - Son Dakika
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