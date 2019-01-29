Ordu'ya Hz. Bilal Camisi
1 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan Hz. Bilal Camisi şekillenmeye başladı.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde yapımı devam eden ve Selçuklu
mimarisinin izlerini taşıyan Hz. Bilal Camisi şekillenmeye başladı.
İslam dininde ezanı ilk okuyan Bilal-i Habeşi'nin (r.a) ismini taşıyan cami, aradan geçen süreçte şekillenmeye başladı. Bin 200 metrekare alan içerisinde 220 metrekare zemin üzerine inşa edilen, 450 kişi kapasiteli ve 50 metrekare ibadet alanına sahip olan Cami de Selçuklu motiflerinden örnekler bulunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Cami alanına şadırvan, oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlandırmak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven imalatı tamamlanırken Selçuklu mimarisine uygun taş minare imalatı ise sona erdi. İç cephe ve elektrik imalatlarının alt yapı çalışmaları tamamlandığında sıva ve diğer işlemlere geçilerek camimizi tamamlamış olacağız" dedi. - ORDU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 Kaynak: İHA
Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz
Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu
HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız