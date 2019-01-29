Son Dakika Haberleri: Ordu'ya Hz. Bilal Camisi

Ordu'ya Hz. Bilal Camisi

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan Hz. Bilal Camisi şekillenmeye başladı.

Ordu'ya Hz. Bilal Camisi, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan Hz. Bilal Camisi şekillenmeye başladı.

İslam dininde ezanı ilk okuyan Bilal-i Habeşi'nin (r.a) ismini taşıyan cami, aradan geçen süreçte şekillenmeye başladı. Bin 200 metrekare alan içerisinde 220 metrekare zemin üzerine inşa edilen, 450 kişi kapasiteli ve 50 metrekare ibadet alanına sahip olan Cami de Selçuklu motiflerinden örnekler bulunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Cami alanına şadırvan, oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlandırmak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven imalatı tamamlanırken Selçuklu mimarisine uygun taş minare imalatı ise sona erdi. İç cephe ve elektrik imalatlarının alt yapı çalışmaları tamamlandığında sıva ve diğer işlemlere geçilerek camimizi tamamlamış olacağız" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Altınordu, Cumhuriyet Mahallesi, Selçuklu, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz

Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:35:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'ya Hz. Bilal Camisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]